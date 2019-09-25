Число пострадавших при посадке «Боинга» в Барнауле выросло

В результате аварийной посадки «Боинга 767-300» в аэропорту Барнаула пострадали 49 человек. Ранее сообщалось о 23 пострадавших, пятерым из которых понадобилась госпитализация.

По информации ФБА «Экономика сегодня», жесткая посадка произошла из-за возгорания стойки шасси. 334 пассажира и 10 членов экипажа были эвакуированы по надувным трапам, задымление ликвидировали.

Самолет направлялся из Камрани (Вьетнам) в Барнаул.

Ранее сообщалось, что после случившегося была сформирована комиссия из членов правительства региона и представителей силовых структур для выяснения обстоятельств.