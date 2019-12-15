Число пострадавших в аварии под Нижним выросло до 25 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом, который перевернулся в Нижегородской области, увеличилось до 25 человек, сообщает министерство здравоохранения региона. Ранее сообщалось о 14 пострадавших.

«В результате ДТП в Балахнинском районе пострадали 25 человек, из них 12 помощь оказана на месте, они отказались от госпитализации, 13 человек находятся в приемном отделении Балахнинской ЦРБ (двое пострадавших обратились в приемное отделение самостоятельно)», — сообщили РИА «Новости» в региональном минздраве.

По предварительной информации, ДТП случилось около 16 часов. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся. В момент происшествия в салоне находилось 40 человек, по другим данным — 49 человек.

Автобус следовал из Иваново в Дзержинск.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции

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