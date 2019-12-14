Число пострадавших в аварии фанатов Макса Коржа выросло до 15
Число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом в Свердловской области выросло до 15 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД России. Ранее сообщалось о семи пострадавших.
ДТП произошло утром 14 декабря на трассе Пермь – Екатеринбург. 53 екатеринбуржца возвращались с концерта Макса Коржа на заказном автобусе. В какой-то момент автобус выехал на встречку, съехал с трассы и перевернулся на левый бок.
По предварительной версии, водитель автобуса задремал за рулем.
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