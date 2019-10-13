Число жертв тайфуна «Хагибис» выросло до 33 человек

Число погибших из-за мощного тайфуна «Хагибис» в Японии выросло до 33 человек, еще 19 числятся пропавшими без вести.

Как сообщает РИА «Новости», число пострадавших приблизилось к 180 человек.

Тайфун обрушился на Японские острова накануне. Власти объявили максимальный уровень угрозы. В Токио отменили все авиарейсы, закрыли супермаркеты, госучреждения, а также заводы Toyota и Honda.

Сейчас в стране продолжаются поисково-спасательный операции.

Ранее в городе Иваки в префектуре Фукусима 70-летняя женщина выпала из вертолета спасательных служб.