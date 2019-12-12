Чиновников будут наказывать за оскорбление россиян

Чиновников будут наказывать за оскорбление россиян

фото: Buhguru.ru

В России может появиться закон, по которому будут наказывать чиновников за оскорбление граждан.

Совет Федерации одобрил законопроект зампреда комитета Госдумы по транспорту и строительству Александра Старовойтова о введении уголовной ответственности за подобные действия.

В пользу этой меры на заседании СПЧ 10 декабря высказался и президент России Владимир Путин. Теперь документ имеет все шансы на принятие, пишут «Известия».

При этом ранее законопроект получил отрицательный отзыв правительства РФ и Верховного суда.

В СПЧ уверены, что мера уравновесит
права россиян и сгладит негатив от закона, который наказывает граждан за неуважение чиновников.

Почти 64% россиян считают, что законы о наказании за неуважение к власти и распространение недостоверных сведений приняты с целью воспрепятствовать критике власть имущих. Об этом говорит опрос «Левада-центра».

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