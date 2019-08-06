Чиновники в России попросили в разы поднять им командировочные

Чиновники в России попросили в разы поднять им командировочные

Pixabay

Профсоюз госслужащих России попросил об увеличении суточных в командировках. Это необходимо, чтобы не снижать уровень жизни чиновников во время поездок.

Соответствующее обращение направлено в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. В нем говорится, что сейчас чиновники вынуждены нести дополнительные расходы сверх суточных, передает РБК. Это, в свою очередь, приводит к «снижению уровня жизни».

До какой именно суммы требуется увеличить суточные, в обращении не сказано.

Размер суточных для чиновников из федеральных учреждений составляет 100 рублей. Эта сумма введена постановлением правительства от 2002 года.

Напомним, средняя зарплата чиновников федеральных органов власти в 2018 году составила 126,6 тыс. рублей. В аппарате правительства средний размер доходов достиг 240,4 тыс. рублей.

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Места: Россия
События: экономика
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