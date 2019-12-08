Чиновники предложили тратить маткапитал на частные школы

Законодательное собрание Забайкальского края предложило позволить тратить средства материнского капитала на обучение ребенка не только в государственных, но и в частных образовательных учреждениях.

Законопроект уже внесен в Госдуму и опубликован в ее базе данных.

В пояснительной записке к документу отмечается, что Пенсионный фонд РФ ссылается на нормы закона, регулирующие порядок предоставления маткапитала, в которых напрямую не указывается возможность перечисления средств на обучение ребенка у индивидуальных предпринимателей.

При этом согласно закону об образовании, ИП приравниваются к организациям, осуществляющим образовательную деятельность.

Ранее стало известно, что на выплату маткапитала в 2022 году может претендовать семья, в которой до конца 2021 года родится второй ребенок. При этом программа заканчивается в 2021 году.

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