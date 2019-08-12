Четырех туристов нашли мертвыми в палатке на берегу Ангары

В палатке на берегу Ангары в Красноярском крае обнаружены тела четырех туристов. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Палатка стояла в районе посёлка Новоангарск. Предположительно, туристы отравились газом.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии. После проверки будет принято решение, по каким статьям возбуждать дело, уточняет ТАСС.

В начале августа в Москве двое рабочих отравились газом во время откачки воды в коллекторе. Они потеряли сознание, упали в воду и захлебнулись.