Четырех туристов нашли мертвыми в палатке на берегу Ангары
В палатке на берегу Ангары в Красноярском крае обнаружены тела четырех туристов. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
Палатка стояла в районе посёлка Новоангарск. Предположительно, туристы отравились газом.
Следователи выясняют обстоятельства трагедии. После проверки будет принято решение, по каким статьям возбуждать дело, уточняет ТАСС.
В начале августа в Москве двое рабочих отравились газом во время откачки воды в коллекторе. Они потеряли сознание, упали в воду и захлебнулись.
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