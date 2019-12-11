Четыре государства устроили бойкот нобелевской церемонии
Вручение Нобелевской премии в Стокгольме бойкотировали четыре страны — Албания, Косово, Хорватия и Турция. Послы этих государств отказались от участия в церемонии из-за присуждения награды австрийскому писателю Петеру Хандке.
В посольстве Хорватии объяснили, что Хандке поддерживал Сербию и ее экс-президента Слободана Милошевича, чья политика привела к войне в регионе бывшей Югославии и гибели тысяч людей, пишет «ПолитЭксперт».
Ранее из-за премии Хандке Нобелевский комитет по литературе покинула писательница Гун-Бритт Сундстрем. Решение о присуждении награды австрийцу показало, что литература «стоит выше политики», объяснила она.
В этом году премию по литературе присудили двоим писателям — австрийскому автору Петеру Хандке и польской писательнице Ольге Токарчук.
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