В Черном море сгорело рыболовецкое судно

В Черном море на рыболовецком судне произошел пожар. По предварительным данным, причиной стало возгорание двигателя.

«От оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Черного моря, на удалении 1,5 км от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло загорание двигателя рыболовецкого судна. К месту направлены пожарно-спасательные подразделения », — рассказали РИА «Новости» в спресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

После пожара судно затонуло. Шестеро рыбаков, находившиеся в тот момент на судне, были доставлены на берег попутными судами.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате взрывов боеприпасов на военном складе под Ачинском увеличилось до 30 человек.