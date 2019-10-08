Через год в России может исчезнуть крафтовое пиво

Росстандарт предупредил, что в России может прекратиться производство крафтового пива. Это произойдет из-за вступления в силу нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, применение которого будет обязательным в РФ.

В документе не предусмотрен выпуск крафтового пива, а потому работа компаний по его производству с 2021 года будет приостановлена. Пивом будет считаться напиток, имеющий в составе 80% солода, менее 20% несоложенного сырья и меньше 2% сахаросодержащих продуктов.

Как сказали RT в Росстандарте, введение единого ГОСТа на крафтовое пиво не планируется, так как продукция изготавливается по разным технологиям и рецептурам. Если производство алкогольного напитка не узаконено документами, то его будут считать контрафактным, считают в организации.

Ранее сообщалось, что в 2018 году пиво опередило водку по объему потребления в России.