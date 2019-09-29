В Челябинске подростка насмерть сбил автокран
В Челябинске вечером 28 сентября автокран сбил 14-летнюю школьницу, которая переходила дорогу.
От полученных травм подросток скончался на месте происшествия.
По словам очевидцев, школьница переходила дорогу на улице Доватора по пешеходному переходу на зеленый свет.
До конца разрешающего сигнала светофора оставалось 7 секунд, однако девочка решила все таки перебежать дорогу.
Водитель автокрана по неустановленным причинам не остановился.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает «Первый областной».
Ранее МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога превышения скорости.
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