13 человек пострадали в аварии с автобусом в Карелии
В Карелии произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса.
ДТП случилось на 708-м км трассы «Кола». Водитель Nissan пытался обогнать два большегруза, но не успел завершить маневр и вернуться на свою полосу, однако не смог справиться с управлением и ударился в отбойник.
В результате легковушку отбросило на проезжающий мимо автобус, который ехал из Петрозаводска в Сегежу.
Водитель иномарки скончался в автомобиле скорой помощи. 13 пассажиров автобуса пострадали, сообщает ТАСС.
Напомним, в в Нижегородской области перевернулся пассажирский автобус. Пострадали 25 человек.
Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся. В момент происшествия в салоне находилось 40 человек, по другим данным — 49 человек
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