Власти Чечни ограничили продажу электронных сигарет
Парламент Чечни принял закон о запрете на продажу и курение электронных сигарет. Ранее с соответствующим предложением выступал глава Республики Рамзан Кадыров. Он указывал, что есть случаи летального исхода после употребления вейпов.
Закон был принят парламентом единогласно. Теперь его подпишет глава Чечни, а через 14 дней документ вступит в силу.
Он вводит запрет на продажу несовершеннолетним жидкостей и устройств нагревания табака, пишет ТАСС. Использование электронных сигарет запрещено в муниципальных социальных учреждениях и транспорте.
Ранее в США зафиксировали пять случаев смерти после курения вейпов. У 450 граждан выявили заболевания, предположительно, вызванные курением электронных сигарет.
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