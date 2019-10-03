Власти Чечни ограничили продажу электронных сигарет

Парламент Чечни принял закон о запрете на продажу и курение электронных сигарет. Ранее с соответствующим предложением выступал глава Республики Рамзан Кадыров. Он указывал, что есть случаи летального исхода после употребления вейпов.

Закон был принят парламентом единогласно. Теперь его подпишет глава Чечни, а через 14 дней документ вступит в силу.

Он вводит запрет на продажу несовершеннолетним жидкостей и устройств нагревания табака, пишет ТАСС. Использование электронных сигарет запрещено в муниципальных социальных учреждениях и транспорте.

Ранее в США зафиксировали пять случаев смерти после курения вейпов. У 450 граждан выявили заболевания, предположительно, вызванные курением электронных сигарет.