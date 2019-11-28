Чеченцев в Страсбурге приняли за террористов за селфи с храмом

Сотрудники полиции во Франции приняли двоих уроженцев Чечни за сторонников «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) — мужчины пытались сделать селфи с поднятыми указательными пальцами.

По данным издания BFM TV, инцидент произошел 27 ноября на рождественском рынке в Страсбурге. Полицейские посчитали, что поднятый указательный палец, во время фотографирования рядом с собором, является знаком верности ИГ и арестовали туристов.

Сейчас правоохранительные органы проверяют, связаны ли они с террористической организацией или это была случайность.

Ранее в Сирии был пойман боевик ИГ, который организовал теракты в России и Германии.

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