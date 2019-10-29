«Частный случай»: на убийство восьми солдат среагировал Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал убийство солдатом-срочником сослуживцев в Забайкалье. По его мнению, говорить о провале реформы армии после ЧП неуместно, так как это «частный случай».

Комментируя вопрос журналиста, говорит ли случившееся об отсутствии влияния реформы на дедовщину в армии, Песков сказал: «Это частный случай, это трагедия… Безусловно, ее нужно расследовать».

В Кремле уверены, что до определения причин инцидента делать вывод о провале реформы «непрофессионально». Песков добавил, что произошедшее не является компетенцией президента и глава государства не будет комментировать произошедшее, пишет РИА Новости.

Напомним, солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из табельного оружия во время смены караула. В результате погибли 8 человек. Его заключили под стражу, солдату грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. В Минобороны заявляли, что причиной убийства стал нервный срыв на почве личных обстоятельств. Близкие к Шамсутдинову заявили об издевательствах над ним со стороны одного из лейтенантов.