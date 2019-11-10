Часть кислородных масок в Boeing 787 не работает — инженер

Часть кислородных систем на самолётах Boeing 787 работают некорректно, заявил бывший инженер по контролю качества Boeing Джон Барнетт.

По его словам, 25% протестированных им в 2016 году систем не работали, однако компания проигнорировала это и всё равно их установила.

В разговоре с «Би-би-си» Барнетт рассказал, что некоторые из проверенных баллонов не выпускали кислород. Тогда инженер попросил протестировать 300 новых кислородных систем. Оказалось, что 75 из них были бракованными.

Однако, как уверяет мужчина, менеджеры компании не позволили запустить масштабное расследование проблемы. После этого инженер пытался обратиться в Федеральную авиационную администрацию США. Однако там ему заявили, что «Boeing уже работает над решением проблемы».

В самой компании эту информацию опровергли, заявив, что проблема была обнаружена не в 2016, а в 2017 году. И, конечно, она сразу была решена, так что в самолетах нет дефектных масок.

Барнетт ушел из Boeing, где проработал 32 года, в 2017 году. Он сослался на попытки компании «очернить репутацию и помешать карьере не оставили выбора».

В Boeing, опять же, все опровергают. По словам представителей компании, инженер ушел в отставку по собственному желанию.

Сейчас Барнетт решил подать на компанию в суд.

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