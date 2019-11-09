American Airlines не возобновит полеты Boeing 737 MAX в срок

Компания American Airlines отложила возобновление полетов Boeing 737 MAX до 5 марта 2020 года. Ранее оно было запланировано на 16 января.

Согласно данным на сайте авиаперевозчика, сейчас компания находится в контакте с Федеральным управлением гражданской авиации и Министерством транспорта США, а также компанией Boeing.

После того, как самолет пройдет сертификацию, будут проведены демонстрационные полеты.

Напомним, эксплуатация модели лайнера была ограничена после того, как два самолета 737 MAX потерпели крушения в течение шести месяцев.

Первый самолет разбился в Индонезии в октябре 2018 года, а второй – в Эфиопии в марте этого года. В катастрофах погибли 346 человек.

В начале недели стало известно, что American Airlines, а также компании Southwest Airlines и United Airlines намерены провести тестовые полеты обновленных Boeing 737 Max.

Так авиаперевозчики хотят доказать безопасность этих самолетов до официального разрешения на их эксплуатацию.

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