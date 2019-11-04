В США попробуют восстановить репутацию Boeing 737 Max

Американские авиакомпании Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines проведут тестовые полеты обновленных Boeing 737 Max, чтобы доказать безопасность этих самолетов до официального разрешения на их эксплуатацию.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, полеты будут выполнять без людей на борту.

Таким образом, тестовые полеты станут частью PR-кампании, которая должна показать, что представители индустрии готовы сделать все необходимое, чтобы гарантировать безопасность своих пассажиров.

Как отмечает собеседник издания, в испытаниях будет сделан акцент на работу автоматической системы коррекции маневрирования, которая, веротяно, могла стать причиной авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.

Напомним, эксплуатация модели лайнера была ограничена после того, как два самолета 737 MAX потерпели крушения в течение шести месяцев. Первый самолет разбился в Индонезии в октябре 2018 года, а второй – в Эфиопии в марте этого года. В катастрофах погибли 346 человек.