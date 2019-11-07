Бюджетные места в российских вузах будут распределять по-новому

Министерство науки и высшего образования работает над новыми правилами распределения бюджетных мест в вузах. Приоритет на бесплатное обучение получат те, кто выбрал специальность, нужную стране – учителя, врача или рабочего.

В разработке правил принимают участие федеральные органы исполнительной власти, а также ведущие российские вузы. Благодаря новым правилам будут увеличены контрольные цифры приема.

Новую модель впервые применят в 2021-2022 учебном году, уточняет ТАСС. Как пояснили в министерстве, она нацелена на удовлетворение спроса регионов на рабочую силу, а не потребностей вузов.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал главу Минобрнауки Михаила Котюкова из-за небольшого количества мест для приема в магистратуру. В качестве примера привели Воронежский госуниверситет, где в магистратуре шесть бесплатных мест при том, что группа должна быть не менее 12 человек.