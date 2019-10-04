В Калмыкии на экс-министра здравоохранения завели дело

Против бывшего министра здравоохранения Калмыкии Руслана Нагаева возбудили уголовное дело по части 2 статьи 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями лицом, замещающим государственную должность субъекта»).

Расследование в отношении чиновника началось после оглашения результатов коррупционного дела против гендиректора компании «Строй Инвест», сообщает «Знак».

По данным следствия, во время капремонта радиологического блока Республиканского онкологического диспансера им. Э. С. Тимошкаевой подрядчик составил фиктивные акты выполненных работ. Эти документы подписывал Руслан Нагаев.

В результате с сентября 2015 года по январь 2018 года компания похитила из бюджета более 3,1 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что расследованием уголовного дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией занимаются 112 следователей.