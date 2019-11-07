Бывшего крупного чиновника Минкультуры прихлопнули в Австрии

Бывшего высокопоставленного чиновника российского Министерства культуры задержали в Австрии. Его подозревают в отмывании денег, которые были получены в результате коррупции и налоговых преступлений в России.

Речь идет о бывшем директоре департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борисе Мазо. Его задержали не по запросу России, хотя год назад он был объявлен в международный розыск.

На родине ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, пишет ТАСС. В австрийской полиции сообщили, что чиновника заподозрили в отмывании денег при покупке недвижимости в Марбелье, за которую были заплачены 4 млн евро. Эти деньги, полагают правоохранительные органы, получены благодаря махинациям в России. Операция по задержанию Мазо проходила при участии испанской и австрийской полиции.

В России Мазо является фигурантом дела о хищениях как минимум 450 млн рублей, выделенных на строительство зданий Эрмитажа. До этого он был фигурантом «дела рестораторов» о хищениях государственных средств при реставрации памятников архитектуры в российских городах. По этому делу он вместе с замминистра культуры Григорием Пирумовым получил реальный срок, но после оглашения приговора был отпущен, так как отбыл его в СИЗО.