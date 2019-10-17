Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за грека-миллиардера
Основательница музея современного искусства «Гараж», дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
По данным издания US Weekly, свадьба состоялась на прошлой неделе в кругу друзей и близких молодоженов.
Ранее госпожа Жукова была замужем за одним из самых богатых россиян Романом Абрамовичем. В их браке, распавшемся в 2017 году, родились сын и дочь.
Как отмечает издание, для греческого миллиардера союз с россиянкой будет первым.
Ранее певица Лолита Милявская объявила своим поклонникам о расставании с теннисистом Дмитрием Ивановым. Пара прожила в браке девять лет.
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