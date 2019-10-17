Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за грека-миллиардера

Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за грека-миллиардера

Фото: АиФ

Основательница музея современного искусства «Гараж», дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.

По данным издания US Weekly, свадьба состоялась на прошлой неделе в кругу друзей и близких молодоженов.

Ранее госпожа Жукова была замужем за одним из самых богатых россиян Романом Абрамовичем. В их браке, распавшемся в 2017 году, родились сын и дочь.

Как отмечает издание, для греческого миллиардера союз с россиянкой будет первым.

Ранее певица Лолита Милявская объявила своим поклонникам о расставании с теннисистом Дмитрием Ивановым. Пара прожила в браке девять лет.

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