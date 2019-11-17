Buzvodka и Buzbeer: Ольга Бузова будет выпускать спиртное

Певица и телеведущая Ольга Бузова регистрирует ряд товарных знаков для продажи алкогольных напитков.

Заявки на регистрацию названий Buzvodka, Buzbeer, Buzwhiskey и Buzcognac от ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс» были поданы в начале октября, сообщает телеграм-канал Mash.

Ни певица, ни ее представители эту информацию пока никак не комментировали.

Ранее сообщалось, что в России могут прекратить производство водки с добавлением драгоценных металлов.

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