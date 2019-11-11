В бурятской воинской части нашли труп солдата-контрактника
В воинской части под городом Кяхта найден труп рядового-контрактника. По предварительным данным, он умер от острой сердечной недостаточности.
Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО). Тело обнаружено в спальном помещении воинской части - кубрике для отдыха на четыре места. Солдат лежал в кровати в бессознательном состоянии.
Скончавшимся оказался 20-летний контрактник, пишет ТАСС.
Годом ранее в Кяхте погиб 23-летний солдат-срочник Вадим Седунов. Поиски начали только спустя четыре дня. Официальной причиной смерти называли суицид, но родные солдата в эту версию не верят.
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