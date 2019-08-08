Бундестаг призвал немцев поблагодарить русских

Немцы должны быть благодарны русским, заявил вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики. Его высказывание прозвучало после выхода программы Politbarometer, в которой говорилось, что жители Восточной Германии поддерживают отмену антироссийских санкций, в Западной таковых только 30%.

Кубики напомнил, что без участия русских не произошло бы объединения Германии, которые, в том числе, предотвратили убийства и стрельбу. Политик отметил, что немцы всегда знали, за что благодарить русских, и понимали, какой ущерб России нанесла Германия в Первой и Второй мировой войнах.

Кубики подчеркнул, что странам необходимо наладить двусторонний контакт и прийти к взаимопониманию, пишет РИА Новости.

Объединение Германии состоялось 3 октября 1990 года: тогда ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ. В ноябре исполнится 30 лет со дня падения Берлинской стены, означавшей воссоединение страны.