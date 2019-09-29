Бумажный СНИЛС больше не нужен для устройства на работу

С 29 сентября при устройстве на работу можно будет не предъявлять бумажную карточку СНИЛС. Вместо нее будет достаточно электронного уведомления из Пенсионного фонда России.

В нем будут все необходимые данные, включая страховой номер лицевого счета. Бумажные карточки СНИЛС, которые были выданы до 1 апреля этого года, продолжают действовать.

Как сообщает «Коммерсант», электронный документ можно получить в отделениях ПФР, многофункциональных центрах и в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Бумажные карточки СНИЛС перестали выдавать в России с 1 апреля текущего года.

Напомним, с июля 2020 года в России также стартует выдача электронных паспортов, а с 2023 года выпуск бумажных паспортов прекратится полностью. Ранее «Русская планета» подробно рассказывала, как будут выглядеть новые паспорта, что это вообще такое и зачем оно нам надо (или не надо).