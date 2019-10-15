Букеровскую премию вручили 2 писателям за романы о женщинах

В Лондоне объявили лауреатов Букеровской премии 2019 года - ее присуждают за лучшее произведение на английском языке. Вопреки правилам, награду вручили сразу двум авторам.

Букера присудили канадской писательнице Маргарет Этвуд и британскому автору Бернардин Эваристо. Этвуд отметили за роман «The Testaments» («Заветы») - продолжение «Рассказа служанки». По нему снят сериал. Действие в книге происходит спустя 15 лет после окончания повествования в предыдущей.

Эваристо наградили за книгу «Girl, Woman, Other» («Девушка, женщина, все остальное»). В ней рассказывается о жизни 12 человек, большая часть из которых - женщины.

Награду в 50 тыс. фунтов поделят пополам, уточняют «Ведомости». С 1993 года организаторы запретили делить премию, но жюри не смогло прийти к компромиссу.

В России присуждается аналогичная британской литературная премия Русский Букер. Она вручается за лучший роман на русском языке.