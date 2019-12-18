США будут зарабатывать на книгах Эдварда Сноудена

Суд в штате Виргиния вынес решение о праве правительства США на получение средств вырученных от продажи книги бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

Согласно решению окружного судьи, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден не имеет права получать доходы от опубликованной книги Permanent Record «Личное дело», потому что он нарушил условия ряда контрактов, заключенных со своим экс-работодателем.

Истцом выступило министерство юстиции США, Сноуден нарушил свои обязательства, так как перед публикацией не отправил свою книгу в АНБ и ЦРУ для рассмотрения на предмет содержания в ней секретных сведений.

Представители Сноудена намерены обжаловать судебный вердикт, пишет «РИА Новости».

Эдвард Сноуден – бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США, который в июне 2013 года передал газетам The Guardian и The Washington Post информацию о слежке сотрудниками АНБ за коммуникациями между гражданами разных стран мира.

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