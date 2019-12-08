МВД не будет заменять полицейских роботами-полицейскими

МВД не будет заменять полицейских роботами-полицейскими

Фото: tehnot

МВД России не планирует закупать роботов-полицейских к 2030 году. О том, что роботов могут начать использовать в некоторых подразделениях в октябрезаявлял представитель компании-разработчика Promobot Константин Покладок.

«В настоящее время МВД России не рассматривается вопрос приобретения указанных материально-технических средств»,— сообщили в пресс-центре ведомства ТАСС.

Компания Promobot производит своих роботов в Перми. Как рассказывал на выставке «Интерполитех» Покладок, роботов можно привлекать к работе в таких подразделениях, как транспортная полиция, ГИБДД, миграционные подразделения: они предназначены для работы в местах скопления людей.

Робот может общаться с людьми и давать консультации, распознавать их лица, сканировать отпечатки пальцев и документы, и сравнивать их базой данных, напоминает «Коммерсант».

Ранее для российской армии испытали роботa «Кунгас».

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