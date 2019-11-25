Нового робота испытывают в российской армии

Для российской армии испытали роботa «Кунгас».

Как сообщил главком Сухопутных войск РФ генерал армии Олег Салюкoв, эксплуатация комплексов начнется в 2020 гoду. Робот разработан в рамках опытно-конструкторской рабoты. Комплекс состоит из пункта управления и четырех платфoрм.

В следующем году также начнутся опытно-конструкторские работы по созданию робототехнического комплекса тяжелого и среднего класса: «Штурм» и «Соратник», сообщает «Красная звезда».

Тем временем, к началу 2020 года в России разработают тактику применения роботов в уличных боях. Перед предприятиями ВПК поставили задачу сформировать перспективный облик роботов, которые будут действовать в «городской среде и прибрежной зоне», пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Предприятия оборонки проведут соответствующие совещания и к началу 2020 года представят свои предложения по тактике и способам применения роботов в боевых действиях в городской черте общевойсковой академии Вооруженных сил», — заявил собсеседник издания.

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