РФ не будет помогать США контролировать нефть в Сирии

Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу нефтяных полей Сирии, поскольку это достояние сирийского народа.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти. «Речь идет о сирийской нефти, то есть о достоянии всего сирийского народа. Мы убеждены, что именно сирийский народ должен распоряжаться своими природными богатствами, включая нефть». Так сказал российский дипломат, комментируя информацию о проведении расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений в Сирии, пишет «Российская газета».

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной операции по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.