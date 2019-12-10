В Брянской области бывший уголовник зарезал четырех человек
В одном из домов в селе Вельяминово, в Брянской области, нашли тела четырех человек.
По версии следствия, днем 8 декабря 24-летний житель города Карачева, ранее неоднократно судимый, распивал спиртное в доме своих знакомых. Он поссорился с 26-летней собутыльницей. Во время конфликта, за даму вступился ее 50-летний знакомый. Тогда молодой человек взял нож и несколько раз ударил девушку, потом ее защитника. Затем злоумышленник зарезал еще двух мужчин, находящихся в доме.
Подозреваемого в убийстве задержали. В настоящий момент решается вопрос о его аресте, пишет «Лента.Ру».
Ранее сообщалось, что в Татарстане местный житель в состоянии алкогольного опьянения зарезал бывшую жену, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!