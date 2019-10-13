В Брянске тело мужчины забетонировали в гараже

В Брянске тело мужчины забетонировали в гараже

Фото: DP.ru

В Брянске сотрудники правоохранительных органов обнаружили забетонированное тело 57-летнего мужчины.

Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета, тело нашли в гараже на улице Урицкого.

Поводом для этого послужило сообщение местных жителей о бесследном исчезновении родственника.

Тело тщательно спрятали и для извлечения оперативным сотрудникам пришлось вскрывать бетонный пол в помещении.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Полиции удалось выйти на след трех подозреваемых, сейчас они заключены под стражу.

Накануне в Саратове арестовали подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы. Ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она каждый день ходила на занятия.

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