Британцев тошнит от собственной политики

Британцам настолько надоела ситуация с «Брексит», что они решили создать телеканал без новостей о выходе страны из Евросоюза.

Запуском канала «Brexit free» занимается компания Sky News. Он будет вещать в прямом эфире на телеканале 523 с 17-00 до 22-00 с понедельника по пятницу, а также в прямом эфире на Youtube.

Как рассказал руководитель Sky News Джон Райли, летнее исследование по этой теме показало, что треть британцев полностью избегают новостей из-за непрекращающихся дискуссий о выходе Великобритании из ЕС.

По его мнению, новый канал даст людям возможность немного отдохнуть от Brexit и узнать о проблемах за пределами страны, передают «Ведомости».

Напомним, выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 октября. По просьбе премьера страны Бориса Джонсона британская королева приостановила работу парламента до 31 октября.

Предполагалось, что это не позволит депутатам Палаты общин проголосовать против выхода из ЕС без соглашения. В ответ на это британцы начали угрожать Елизавете II свержением монархии.