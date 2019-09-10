Британский парламент снова отказался от досрочных выборов

Палата общин вновь отклонила предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о проведении в октябре этого года досрочных выборов в парламент.

В ходе голосования инициативу Джонсона поддержали 293 депутата. Для назначения внеочередных выборов правительство должно было получить 434 голоса.

В ответ на это Джонсон приостановил работу парламента страны до 14 октября, сообщает ИА Regnum.

Напомним, 4 сентября британский парламент также проголосовал против инициативы премьер-министра о проведении досрочных выборов 15 октября. Джонсон заявил, что Британия выйдет из Евросоюза в любом случае.

Тогда британское правительство приняло закон, вынуждающий премьер-министра перенести срок Brexit с 31 октября на более позднюю дату, если к тому моменту соглашения с ЕС еще не будет. В итоге Джонсон попытался добиться еще одних досрочных выборов в парламент.

Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил о готовности направить на помощь британскому премьеру группу своих депутатов.