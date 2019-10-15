Британские СМИ признали борщ орудием пропаганды России

Слова о том, что борщ является частью русской кухни, можно рассматривать как российскую военную пропаганду.

Британский журналист ВВС Эндрю Эванс отмечает, что между русскими и украинцами идет настоящая война за право считать борщ своим национальным блюдом.

Эванс обратил внимание на публикацию, появившуюся в Twitter-аккаунте Russia, связанном с МИД России. В ней говорилось, что борщ — это одно из самых известных и любимых блюд русской кухни и ее символ, там же приводился и его рецепт.

Упоминание об этом оскорбило украинцев, которые засыпали сообщение комментариями о том, что после Крыма Россия, якобы украла у них еще и рецепт блюда, пишет «Лента.Ру».

Главное блюдо Краснодарского края — это наваристый борщ. У каждой хозяйки на Кубани свой особый рецепт борща, и, конечно, свои секреты у шеф-поваров.