Гастрономические достопримечательности Краснодарского края

Инжир, тыква, арбузы и даже устрицы. Сезон урожая в Краснодарском крае превращает обычный курортный регион в гастрономический рай. Попробовать хочется абсолютно все, и именно этим стоит заняться на отдыхе. Осенью в море уже купаться прохладно, зато разнообразие кухни может превратить обычный отдых в межсезонье в настоящее открытие.

Царь-борщ

Главное блюдо Краснодарского края — это наваристый борщ. Наверное, нигде в России не умеют делать его настолько аппетитным. Свежие овощи, хорошее мясо и мастерство повара помогают достичь кулинарного катарсиса. Осенью это блюдо будет особенно прекрасным, ведь свекла, картошка и капуста не успели полежать в погребах, а только что сорваны с грядки. У каждой хозяйки на Кубани свой особый рецепт борща, и, конечно, свои секреты у шеф-поваров. В Краснодаре довольно много заведений, где главная кухня именно кубанская. Например, ресторан-музей «Стан», рестораны «The Печь» и «Борщberry». Вместе с легендарным блюдом гостям предлагают местные разносолы, заслуживающие отдельного упоминания.

Местные жители советуют обратить внимание на соленые арбузы, которые еще называют кавунами. Самой лучшей закуской считаются сливы, выдержанные в маринаде. В предгорьях осенью собирают много грибов, так что можно попробовать соленые и маринованные грузди — их преподносят как местный специалитет.

Если захочется не просто поесть, но и посмотреть на фермерское хозяйство, а заодно покататься на лошадях, стоит приехать в агротуристический комплекс «Ферма Экзархо», расположенный под Сочи в Хостинском районе. Кухню здесь предложат европейскую, но адаптированную под местные продукты. Например, гостям предлагают ризотто со свеклой или цветной и синей капустой. Блюда авторские, качественные, но вот цена на них, как в хорошем ресторане в центре Москвы, и к этому надо быть готовым. Так, суп из шпината или цветной капусты с козьим сыром будет стоить 420 рублей.

«Многие туристы ценят осенний отдых в России, благодаря невысоким ценам и возможности поездить по достопримечательностям — ведь купание в море из-за погоды становится неактуальным, — говорит Дарья Торопова, начальник клиентского отдела онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru. — В последнее время популярность набирают именно гастрономические экскурсии, когда туристам предлагают однодневные поездки на различные фермы, рыболовные хозяйства или винодельни»

Живой музей продуктов

Обязательными для посещения считаются местные рынки. Такого разнообразия свежих даров осени, как здесь, встретить еще где-то почти невозможно. Хурма, гранаты, каштаны, виноград, инжир, всевозможные орехи — это лишь малая толика того, что выложено на прилавках. Сейчас, во время популярности суперфудов, можно запастись даже отечественными семенами чиа и купить кунжутное, льняное и рыжиковое масло. Среди мешков, выставленных на обозрение покупателя, есть емкости с какао-бобами и даже баночки с какао-маслом, которое ничем не хуже доминиканского.

Особенным достоянием региона можно считать вяленую хурму. Ничего подобного за пределами Кубани встретить невозможно. Хурме требуются особенные условия хранения, которые не могут обеспечить сетевые магазины, поэтому сморщенные плоды в вакуумной упаковке совсем не похожи на мясистые сухофрукты. Цена за килограмм такого сокровища будет всего 300–350 рублей. Также вместе с хурмой многие гости региона везут домой и натуральную пастилу.

Дары Черного моря

Главным открытием гурманов станут местные устрицы и мидии. Осенью как раз начинается сезон, когда принято есть эти деликатесы. Все мы помним, что устрицы обычно едят во Франции, а мидии — в Испании. Однако главное правило — нужно употреблять эти деликатесы как можно ближе к месту вылова. Черноморские морские дары ближе, чем Аркашон или Бильбао, поэтому будут свежайшими. Ферма по выращиванию устриц существует в Малом Утрише уже более 30 лет. Сырье приходится закупать во Франции и потом уже растить моллюсков до нужного размера.

Однако Черное море не самая благополучная для них среда, поэтому выращивать морских гадов довольно трудно. Но на вкусе это не сказывается. До ресторанов довезти устриц просто не успевают — их съедают тут же, на месте, живущие здесь дачники и сумевшие добраться до поселка туристы. В среднем цены на устрицы немного выше, чем на Лазурном берегу, — 200 рублей за штуку. Мидии обойдутся в 300 рублей за кг.

Подобное моллюсковое хозяйство также есть в районе Лоо под Сочи. Любители морских даров могут сравнить устриц из разных садков. До революции на Черном море выращивали столько этих устриц, что их даже экспортировали, однако в советское время от буржуйского деликатеса решили избавиться, и нынешние фермеры медленно восстанавливают традиции производства моллюсков

Отдельно стоит обратить внимание на местную рыбу. Свежий улов, приготовленный на морском берегу, останется незабываемым гастрономическим опытом. Барабулька, хамса, кефаль и черноморская камбала заставят возвращаться сюда снова и снова.

В качестве сопровождения к рыбе и морепродуктам лучше всего подойдет вино, тоже местное. Виноградари стали высаживать в Краснодарском крае европейские проверенные сорта винограда, которые позволяют изготавливать вино хорошего качества. Например, есть даже напиток из знаменитого австрийского винограда сорта грюнер велтлинер. Это вино, конечно, отличается от того, что делают в предгорьях Альп, но зато дает фору нашим традиционным сортам.

Самый северный чай

Усадьба А. И. Кошмана знаменита своей богатой чайной историей. Иуда Кошман был первопроходцем в производстве российского чая. Сначала смелый предприниматель выучился делу в Грузии, где чайные кусты хорошо приживались и давали щедрый урожай, а потом высадил капризное растение в поселке Солохаул. Ему одному тогда удалось справиться с холодной для культуры зимой и получить самый северный чай. Сначала Кошман укутывал кусты от холода, а потом ему удалось вывести новый сорт чая, который не боялся сочинских зим. Продукция получила множество наград на выставках и продавалась по рублю за фунт по ценам царского времени. Сейчас в усадьбе работает дом-музей смелого экспериментатора.

Плантации чайной культуры также можно изучить в селе Измайловка недалеко от Сочи. Там предприятие существует с 1947 года. Смельчакам, добравшимся до Мацестинской чайной фабрики Константина Туршу, предложат не только попробовать чай, но и увидеть полный цикл производства. Стоимость экскурсии 350–500 рублей с человека, мероприятие займет чуть больше полутора часов

«Осень — это идеальное время для экскурсионных поездок по России, — считает Дарья Торопова, начальник клиентского отдела онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru. — В конце октября недельный отдых в Адлере стоит от 17 000 рублей на двоих с перелетом и проживанием».