Британия узнала о несносных условиях жизни украинцев в Крыму

Живущие в Крыму украинцы, которые остались на полуострове после его присоединения к России, находятся в «ужасном» положении. Об этом сказала постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

По ее словам, жителям Крыма с украинскими паспортами не оказывают базовых социальных услуг из-за отказа менять гражданство. Кроме того, их якобы заставляют голодать, пишет РИА Новости.

Из-за этого Крым попал в число регионов мира с катастрофической ситуацией по части соблюдения гуманитарного права. В числе прочих Пирс назвала Южный Судан, Сирию, африканские Мали и Сахель.

Напомним, Крым присоединился к России по итогам референдума в 2014 году, где 96,77% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ.