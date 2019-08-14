Британия узнала о несносных условиях жизни украинцев в Крыму
Живущие в Крыму украинцы, которые остались на полуострове после его присоединения к России, находятся в «ужасном» положении. Об этом сказала постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.
По ее словам, жителям Крыма с украинскими паспортами не оказывают базовых социальных услуг из-за отказа менять гражданство. Кроме того, их якобы заставляют голодать, пишет РИА Новости.
Из-за этого Крым попал в число регионов мира с катастрофической ситуацией по части соблюдения гуманитарного права. В числе прочих Пирс назвала Южный Судан, Сирию, африканские Мали и Сахель.
Напомним, Крым присоединился к России по итогам референдума в 2014 году, где 96,77% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ.
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