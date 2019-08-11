МИД Украины протестует из-за визита Путина в Крым

МИД Украины протестует из-за визита Путина в Крым

Фото: Газета.ру

МИД Украины выразило протест из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В ведомстве считают, что поездка главы России в Крым это «грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства».

В конце июля МИД Украины выражал протест после прибытия на полуостров премьер-министра России Дмитрия Медведева. Ведомство потребовало впредь согласовывать с ним такие поездки.

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Места: Крым
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