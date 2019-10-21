Британия снова проголосует за Brexit

Сегодня правительство Великобритании снова рассмотрит соглашение по Brexit в парламенте. И снова с очередными поправками.

Примечательно, что одна из поправок подразумевает повторное проведение референдума. Ранее палата общин британского парламента не допустила до голосования обновлённое соглашение по Brexit.

Однако сейчас парламентарии готовы будут рассмотреть документ с учётом добавлений. Решение будет принимать спикер палаты общин Джон Беркоу.

Оппозиционеры уже заявили, что хотят повторного голосования по Brexit, если эта поправка будет внесена, пишет «РИА Новости». После стольких неудачных попыток наконец разорвать отношения с Евросоюзом, даже самым заядлым приверженцам развода начинает казаться, что другого выхода, кроме как вновь провести плебисцит по этому вопросу, нет.

Ранее британские депутаты приняли поправку об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Таким образом решение на недавнем саммите Евросоюза о выходе Британии из структуры 1 ноября, снова может быть не воплощено в жизнь.