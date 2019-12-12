Британия решает: выходить или нет из Евросоюза

Сегодня в Великобритании произойдут исторические выборы. На них решится судьба страны.

Запланированные на 12 декабря досрочные парламентские выборы покажут - покинет ли страна Евросоюз до 31 января 2020 года.

Ранее пришедшему на смену Терезе Мэй Борису Джонсону даже не давали возможность голосования по его варианту развода с Брюсселем. Выходом как раз стали перевыборы. Все опросы прочат победу правящей Консервативной партии Бориса Джонсона.

Однако народное голосование может вновь оставить страну в подвешенном состоянии: новая палата общин может вновь оказаться неспособной выбрать будущее своей страны, пишут «Известия».

А это значит, что борьба правительства с законодателями за сценарий «развода» с ЕС рискует пойти по кругу. И Брексит вновь будет отложен в долгий ящик.

Ранее главы стран-участниц ЕС предоставили Великобритании трехмесячную отсрочку для Brexit. До сих пор крайним сроком считалось 31 октября. Теперь развод перенесли на 31 января 2020 года.

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