В Великобритании вновь начали обсуждать российское вмешательство в политику страны.

Это связано с тем, что 6 ноября в Соединённом Королевстве официально начался предвыборный период.

При этом обещанный ранее доклад о якобы влиянии РФ на предыдущие парламентские выборы до сих пор не публичен. Борис Джонсон планирует обнародовать его после 12 декабря.

Из утечек следует, что в документе есть якобы доказательства декабря о шпионаже и подрывной деятельности. Особое место отведено теме кибервмешательства в британские выборы, пишут «Известия».

Тем временем в стране до сих пор не решён вопрос развода страны с Евросоюзом. Так главы стран-участниц ЕС предоставили Великобритании трехмесячную отсрочку для Brexit. До сих пор крайним сроком считалось 31 октября.

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