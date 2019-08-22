В Британии снимут сериал о «русском шпионе» Владимире Путине

Британский телеканал начал производство документального фильма о президенте России Владимире Путине. Картина будет носить название «Путин: история русского шпиона».

Исполнительным продюсером фильма стал Джеймс Роган. Он признался, что понимать Путина нужно, чтобы разбираться в современной политике. Роган подчеркнул, что российский лидер остается самым влиятельным президентом своего времени, пишет ИА REGNUM.

Создатели фильма обещают «разобраться в том, как бывший шпион преобразил политику, и как это повлияло на мир».

В британском фильме будет рассказано о молодости Путина, его службе в КГБ и о 20 годах работы во власти. Фильм покажет влияние личного опыта и его работы в разведке на госполитику. В анонсе Путин назван политиком, который поставил цель «снова сделать Россию великой».

Ранее американский режиссер Оливер Стоун взял интервью у Путина для фильма про Украину.