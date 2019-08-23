Братья в Тольятти грабили заправки с игрушечным пистолетом

В Тольятти двое братьев 21 года и 15 лет грабили автозаправки и офисы микрозаймов. Один из них надевал карнавальный костюм, а другой — брал с собой игрушечный пистолет.

Полицейские смогли поймать юношей только после того, как они попали на запись одной из камер видеонаблюдения.

По данным управления МВД по Самарской области, ребята заселялись в хостел на несколько дней, заказывали туда доставку костюма (они всегда были разные) и шли совершать преступления.

До момента задержания молодые люди успели побывать в двух офисах микрозаймов и трех АЗС.

Добытые деньги братья успели потратить до поимки. Теперь старшему из них грозит до 10 лет тюрьмы, сообщают Вести.ru.

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