Бойфренд из Испании убил и обезглавил россиянку

Российское посольство в Испании подтвердило убийство 41-летней россиянки в Барселоне. Обезглавленное тело женщины нашли в ее квартире.

В посольстве заявили, что в настоящее время дело об убийстве передано в суд. Как пишет «Интерфакс», ведется следствие. Дипломаты находятся в контакте с компетентными органами.

Об убийстве россиянки сообщила газета El Mundo. По данным издания, 44-летний испанец убил гражданку России в городе Эль-Прат-де-Льобрегат. Предполагается, что он состоял с жертвой в романтических отношениях. После преступления убийца сам явился в полицейский участок, где его арестовали.

Ранее россиянка не обращалась в полицию с заявлением о насилии со стороны возлюбленного. У женщины остались несовершеннолетние дети.

Ранее в Татарстане мужчина зарезал жену и двоих детей.

Читайте нас в мобильном приложении