США боятся выхода Турции из орбиты НАТО под влиянием России

Руководство Пентагона выразило беспокойство растущим партнерством Турции и России, заявил глава военного ведомства США Марк Эспер.

«В том, что касается Турции, моя самая большая обеспокоенность - это [отношения] Турции и России. Турция выходит из орбиты НАТО» — цитирует его «Интерфакс».

Глава Пентагона добавил, что расширение влияния России в Египте, Саудовской Аравии, Сирии и ряде других регионов беспокоит США не меньше.

Ранее в конгрессе Штатов заявили, что Турция перешла «красную линию», начав испытывать российские радиолокационные станции (РЛС) зенитно-ракетных комплексов С-400. Вмериканская сторона отметила, что это является поводом для введения Вашингтоном ограничительных мер в отношении Анкары.

Читайте нас в мобильном приложении