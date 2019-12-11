США боятся выхода Турции из орбиты НАТО под влиянием России
Руководство Пентагона выразило беспокойство растущим партнерством Турции и России, заявил глава военного ведомства США Марк Эспер.
«В том, что касается Турции, моя самая большая обеспокоенность - это [отношения] Турции и России. Турция выходит из орбиты НАТО» — цитирует его «Интерфакс».
Глава Пентагона добавил, что расширение влияния России в Египте, Саудовской Аравии, Сирии и ряде других регионов беспокоит США не меньше.
Ранее в конгрессе Штатов заявили, что Турция перешла «красную линию», начав испытывать российские радиолокационные станции (РЛС) зенитно-ракетных комплексов С-400. Вмериканская сторона отметила, что это является поводом для введения Вашингтоном ограничительных мер в отношении Анкары.
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