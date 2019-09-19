Сын Бориса Титова возглавит «Деловую Россию»

«Деловая Россия» сменит президента организации. Им станет предприниматель Павел Титов.

При этом окончательное решение должно быть принято на съезде организации 22 октября. Действующий же президент объединения Алексей Репик станет председателем структуры.

Сегодня у «Деловой России» 83 региональных отделения. Павел Титов – сын политика Бориса Титова и председатель совета директоров ОАО «Абрау-Дюрсо», пишут «Известия».

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил ранее, что Россия рассчитывает на развитие инвестиционных отношений с Китаем, потенциал которых выработан не полностью.