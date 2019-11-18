Борис Титов посетит СИЗО с арестованными бизнесменами

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов 21 ноября посетит следственный изолятор в Москве, где проведет прием с несколькими предпринимателями.

Титов приедет в московское СИЗО №5. Там он встретится с соучредителем компании «РусАльянс Строй» Алексеем Эккертом, гендиректором компании «Т-Платформы» Всеволодом Опанасенко, бывшим президентом АО «Глобэксбанк» Виталием Вавилиным, генеральным директором ООО «Вельская птицефабрика» Александром Ивановым, совладельцем и советником генерального директора ООО «НПЦ Бюджет-21» Михаилом Евсеевым.

После встречи состоится пресс-подход с Уполномоченным.

Напомним, Алексей Эккерт почти 3 года находится в СИЗО по обвинению в хищениях на строительстве объектов Минобороны в Арктике. Опанасенко проходит по делу о компьютерах для МВД. Вавилин был арестован за выданный кредит компаниям, входящим в Группу Техносерва. Александра Иванова подозревают в хищении у «Сбербанка» 3,5 млрд рублей.

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