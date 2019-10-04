Борис Джонсон настаивает на выходе Британии из ЕС в октябре
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает на выходе страны из Евросоюза 31 октября, несмотря на то, что из представленных в эдинбургском суде правительственных документов следует, что при необходимости он готов попросить об отсрочке Brexit.
«Новое соглашение или без соглашения – но не отсрочка», - написал Джонсон в своем Twitter.
Накануне он предложил компромиссные решения Евросоюзу по условиям Brexit, касающиеся границы Ирландии и Северной Ирландии.
Британский премьер подчеркнул, что единственная альтернатива этому решению - выход из ЕС без договоренностей в этом вопросе.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!